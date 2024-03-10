TIR virajı alamadı, yol ulaşıma kapandı
Kaynak: İHA
Seyir halinde ilerleyen TIR keskin virajda dönüş alamayınca karayolu bir süreliğine trafiğe kapandı.
Ardahan-Şavşat karayolu Sahara geçidinde seyir halindeki TIR çığ gelenler bölgesinde karşısına çıkan keskin virajı dönmek istedi. Bir süre virajda dönmek isteyen TIR, bu sırada aracın dorsesinin yol kenarına düşmesi sonucu yolu trafiğe kapattı.
Trafik akışının bir süre durduğu Ardahan-Şavşat karayolunda şarampole düşen tırın dorsesi, bir süre sonra şarampolden çıkartıldı.
Bunun üzerine TIR yoluna devam ederken kapanan Ardahan-Şavşat karayolu ise tekrar araç trafiğine açıldı.