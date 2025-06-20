TIR yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde kara yolunda TIR'ın çarptığı yayalardan Yayla Koçyiğit (70) hayatını kaybetti, Neriman Batmaz (65) ise yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Koyulhisar ilçesi Gökdere köyü yakınlarında meydana geldi. Tokat yönünden Koyulhisar istikametine kara yolunda yürüyen Yayla Koçyiğit ve Neriman Batmaz'a, İran uyruklu Ali Akbar Zadehyal Ghouzagha yönetimindeki 85 AA 283 plakalı TIR çarptı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yayla Koçyiğit'in olay yerinde öldüğünü belirledi. Yaralı Neriman Batmaz ise sağlık görevlileri tarafından ambulansla Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Batmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. TIR'ın İran uyruklu sürücüsü jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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