Tıra arkadan çarpan minibüs şoförü hayatını kaybetti

Denizli’de dönüş yapan tıra arkadan çarpan minibüs şoförü kazada hayatını kaybetti.

Kaza, Çardak ilçesi Denizli-Afyon karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücü ismi henüz öğrenilemeyen 34 CPH 15 plakalı tır dönüş yapacağı sırada Şemdin Kılıç (62) yönetimindeki 20 AJC 726 plakalı minibüs ile tıra arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunan minibüs sürücüsü Şemdin Kılıç’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından kazada hayatını kaybeden minibüs sürücüsünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.