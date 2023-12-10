Tıra arkadan çarpan otomobil parçalandı: 1 ölü, 4 yaralı

Adana’da kontrolden çıkan otomobilin park halindeki tıra çarptığı kaza anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada 1 kişi ölürken, 4 kişi ağır yaralandı.



Kaza, Sarıçam ilçesine bağlı Ahmet Zenbilci Bulvarı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tofaş marka 20 AGR 112 plakalı otomobilin park halindeki 01 CTV 81 plakalı tıra arkadan çarptığı kaza anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan 5 kişiyi çıkarttı. Otomobilden çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada hastaneye kaldırılan bir kişi yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan 4 kişinin de tedavisi devam ediyor.

Yaralıların ve ölen kişinin kimlikleri henüz tespit edilemedi.