Tıra arkadan çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Evciler ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.Y. (67) idaresindeki 18 EC 180 plakalı otomobil, Gökçek köyü mevkiinde kırmızı ışıkta bekleyen E.G. (34) yönetimindeki 03 F 1189 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan H.Y. (64), H.S.K. (36), D.K. (11) ve G.K. (5) yaralandı. Yaralılar kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.