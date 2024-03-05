Tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak tır ile çarpışan hafif ticari araç sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.H.D. idaresindeki otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen S.A., idaresindeki tır ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan ticari araç şarampole girerek durabildi. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve durumunun ciddi olduğu bildirilen H.H.D., ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.