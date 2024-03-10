Tıra yandan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde seyir halindeki tıra yandan çarpan otomobildeki biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, Birecik’e bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde yaşandı. Gaziantep istikametinden Şanlıurfa’ya doğru giden Kadri A.’nın kullandığı 17 ABM 678 plakalı otomobil, iddiaya göre yola aniden çıkan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 63 AGZ 105 plakalı tıra yandan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Kadri A. ile 11 yaşındaki Umut İshak A. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.