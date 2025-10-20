TIR’daki valizlerden 55 kilo uyuşturucu çıktı: "Arkadaşım rica etti" dedi

Adana’da polis, otoyolda takip edip durdurduğu TIR’daki valizlerde 55 kilo 'skunk' olarak bilinen uyuşturucu madde ele geçirdi.

Sorgusunda, “Bir arkadaşım valizlerini verip, Adana’ya götürmemi rica etti. Valizlerin içinde ne olduğunu bilmiyordum” diyen TIR şoförü C.Ş. (42), tutuklandı.

Ekipler, şüphe üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda takip ettiği TIR’ı, dinlenme tesisinde durdurdu.

Şoför C.Ş.’nin indirildiği TIR’da, narkotik köpeğiyle arama yapan polis, 3 valiz içerisinde 55 kilogram skunk ele geçirdi.

Gözaltına alınan C.Ş., emniyetteki ifadesinde, “Bir arkadaşım valizlerini verip, Adana’ya götürmemi istedi. İlk defa böyle bir ricada bulununca kıramadım. Valizlerin içinde ne olduğunu bilmiyordum” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.Ş., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.