Tire 2021 FK'da 14 oyuncu gitti

İZMİR, (DHA)- 3'üncü Lig temsilcilerinden Tire 2021 FK'da 14 oyuncuyla yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Tire 2021 Futbol Kulübü olarak kulübümüzle olan sözleşmeleri sona eren futbolcularımız Fatih Demirlek, Rıdvan Koçak, Murat Şimşek, Eren Kaptan, Mertcan Aktaş, Said Can Açıkalın, İlhan Aslanoğlu, Mehmet Tosun, Serhat Baştan, Semih Görer, Kadir Mert Örentepe, Tezcan Erdoğan, Ahmet Can Özer ve Özgür Güler'e kulübümüze verdikleri emek ve katkılar için teşekkür ederiz. Birlikte ter döktüğümüz her an bu formaya duyduğunuz aidiyet bizim için kıymetliydi. Kariyerinizin geri kalanında başarılar diler, yollarınızın daima açık olmasını temenni ederiz" denildi.