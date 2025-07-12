Tire 2021 FK'da devir tamamlandı

İZMİR, (DHA)- 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki Tire 2021 FK'da yönetimin Hüma Yüksel'den Özkan Karadaş'a devri resmen tamamlandı. Kulübün kurulduğundan beri başkanlığını üstlenen Hüma Yüksel'e teşekkür eden sarı-kırmızılılar, "Tire 2021 Futbol Kulübü'müzde bugün itibarıyla resmi devir işlemleri tamamlanmıştır. Kulübümüzün kurucu başkanı Hüma Yüksel, görevi Özkan Karadaş’a devretmiştir. Göreve geldiği ilk günden bu yana yalnızca Tire’nin değil, kadınların da futbol sahnesindeki yerini güçlendiren Hüma Yüksel’e kulübümüze kattığı vizyon, emek ve cesaret için sonsuz teşekkür ederiz. Tire 2021 Futbol Kulübü, yeni başkanımız Özkan Karadaş’ın liderliğinde, aynı inanç ve kararlılıkla yoluna devam edecektir. Hedefimiz; sportif başarıdan fazlası, bu kentin çocuklarına hayal kurduran bir kulüp olmaktır. Tüm camiamıza hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.

FOTOĞRAFLI