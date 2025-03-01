Tire 2021 FK - Etimesgut Belediyespor: 2-2

ALİAĞA, (DHA)- 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 4 maçtır galibiyete hasret kalan Tire 2021 FK stadı bakımda olduğu için Aliağa Atatürk Stadı'nda çıktığı maçta Etimesgut Belediyespor'la yenişemedi: 2-2. Sarı-kırmızılı ekip rakibi önünde ilk yarıda 2 ve 14'üncü dakikalarda Murat Elkatmış'ın golleriyle devreyi 2-0 önde tamamladı. Konuk ekip 61'de Tugay ve 85'inci dakikada Mehmet Sefa'yla skoru eşitleyip 1 puanı hanesine yazdırdı. Bu skorla Tire 2021 FK puanını 23 yaptı.