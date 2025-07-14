Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Tire FK'da ilk dış transfer Emin Can

Ajans Haberleri
  • 14.07.2025 13:21
  • Giriş: 14.07.2025 13:21
  • Güncelleme: 14.07.2025 13:21
Kaynak: DHA
Tire FK'da ilk dış transfer Emin Can

İZMİR, (DHA)- 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yönetimi Özkan Karadaş'a devredilen Tire 2021 FK ilk dış transferini yaptı. Daha önce sportif direktörlük görevine Hüseyin Sungur'u, teknik direktörlük görevine Ufuk Uysal'ı getirip, iç transferde de Anıl Doyuran, Berke Kılıç ve Musa Yüksel'le yeniden anlaşan Tire, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Emin Can Uysal'ı renklerine bağladı. Fenerbahçe altyapısında yetişen Emin Can, kariyerinde daha önce Kayserispor, Silifke Belediyespor ve son olarak Bursa Nilüferspor'da oynadı. Emin Can geçen sezon Bursa ekibinde 13 maçta 2 gol attı.

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol