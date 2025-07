Tire FK'da ilk dış transfer Emin Can

İZMİR, (DHA)- 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yönetimi Özkan Karadaş'a devredilen Tire 2021 FK ilk dış transferini yaptı. Daha önce sportif direktörlük görevine Hüseyin Sungur'u, teknik direktörlük görevine Ufuk Uysal'ı getirip, iç transferde de Anıl Doyuran, Berke Kılıç ve Musa Yüksel'le yeniden anlaşan Tire, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Emin Can Uysal'ı renklerine bağladı. Fenerbahçe altyapısında yetişen Emin Can, kariyerinde daha önce Kayserispor, Silifke Belediyespor ve son olarak Bursa Nilüferspor'da oynadı. Emin Can geçen sezon Bursa ekibinde 13 maçta 2 gol attı.

