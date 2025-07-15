Tire FK'da Uysal resmen görevde

İZMİR, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki İzmir temsilcilerinden Tire 2021 FK teknik direktörlük görevine getirilen Ufuk Uysal'la resmi sözleşmeyi imzaladı. Tire ekibi, "Teknik direktör Ufuk Uysal ile resmi sözleşme imzalanmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını diler, hocamıza başarılar dileriz" açıklamasını yayınladı.

Uysal, kariyerinde 68 Aksaray Bld, Ayvalıkgücü Belediyespor, Şile Yıldızspor, Ünye 1957, Çorlu 1947, Silifke Belediyespor kulüplerinde teknik direktörlük görevlerinde bulundu. Yönetimi Özkan Karadaş'a devredilen Tire 2021 FK, daha önce sportif direktörlük görevine Hüseyin Sungur'u getirerek iç transferde de Anıl Doyuran, Berke Kılıç ve Musa Yüksel'le anlaşırken, dış transferde 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Emin Can Uysal'ı renklerine bağladı.

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