Tire FK güldü, Uşakspor üzüldü

İZMİR, (DHA)- TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta Tire 2021 FK profesyonel lige çıktığı ilk yıl adını Play-Off’a yazdırırken, son hafta rakibine 3-0 yenilen Uşakspor finalleri ıskaladı. Özellikle ligin ikinci yarısında Ali Çalış yönetiminde büyük çıkış yakalayan Tire, 48 puana ulaşarak beşinci sırada Play-Off’a kaldı. Tire 2021 FK’nın Play-Off ilk turundaki rakibi grup dördüncüsü Silivrispor oldu. Tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak maçı kazanan takım Amasyaspor FK-Mazıdağı Fosfatspor eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. Tire rakibine Play-Off’ta 30 Nisan Çarşamba günü konuk olacak. Grupta aylardır Play-Off potasında bulunan Uşakspor ise son hafta Tire yenilgisiyle Muğlaspor’u 3-0 mağlup eden Mazıdağı Fosfatspor’un 1 puan gerisinde Play-Off’un dışında kaldı.