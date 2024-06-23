Tire iç transferde Mert'le anlaştı

TFF 3'üncü Lig'e yükselen Tire 2021 FK, iç transferde kaleci Mert Danışmaz'la yeniden anlaştı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Şampiyonluğumuz mimarlarından, taraftarımızın gözbebeği Mert Danışmaz ile tekrardan anlaşmış bulunmaktayız. Camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diler, başarılı bir sezon temenni ederiz" ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de 28 maçta görev yapan 29 yaşındaki file bekçisi yeni sezonda da İzmir ekibinin başarısı için ter dökecek.