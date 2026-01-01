Tire’ye yeni yıl hediyesi İZMAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen tanzim satış projesi İZMAR, 2025’in son mağazasını Tire’de hizmete açtı. Uygun fiyatlı, sağlıklı ve güvenilir temel ihtiyaç ürünlerini vatandaşlarla buluşturan yeni şube, Adnan Menderes Mahallesi Necip Paşa Caddesi’nde hizmet vermeye başladı.

Törende ilk konuşmayı Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu yaptı. Okuroğlu, “Kooperatiflerimize ait ürünlerin halkımıza uygun fiyatla ulaştırılmasını sağlayan bu yatırımı çok önemsiyoruz. Başkanımız Cemil Tugay’a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, Cumhuriyet Halk Partisi’nin temel hedefinin refah devleti anlayışı olduğunu belirterek, bu yaklaşımın yerel yönetimlerde sosyal belediyecilik uygulamalarıyla somutlaştığını ifade etti. Türkiye’de yoksulluğun giderek arttığını vurgulayan Yıldır, özellikle İzmir’de bu artışın daha belirgin hissedildiğini söyledi. İZMAR gibi projelerin büyük önem taşıdığını dile getiren Yıldır, “Bu proje, yurttaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya uygun fiyatlarla ulaşabilmesi için hayata geçirilmiş, doğrudan toplumsal ihtiyaçlardan doğan bir çalışmadır. İZMAR yalnızca bir market değil, aynı zamanda dayanışma ve sosyal adalet anlayışının bir yansımasıdır” dedi.

20 MAĞAZAYLA HİZMET VERİYOR

İZMAR; 19 sabit mağaza ve 1 gezici otobüs mağazasıyla toplam 20 şubeye ulaştı. Mağazalar, pazar günleri dışında haftanın altı günü 09.00–20.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Yeni açılan Menemen ve Tire mağazalarının yanı sıra Bayraklı’daki Özkanlar ve Orgeneral Nafiz Gürman, Bornova’daki Çamdibi, Doğanlar ve Erzene, Buca ve Gediz, Karabağlar’daki Bozyaka, Karşıyaka’daki Girne ve Nergiz, Konak’taki Gültepe ve Kemeraltı, Menemen’deki Ulukent, Gaziemir ve Aktepe, Aliağa ve Torbalı Ayrancılar mağazaları da yurttaşlara hizmet sunuyor. Gezici mağaza ise İZMAR şubesinin bulunmadığı noktalarda İzmirlilere hizmet veriyor.

İZMAR’LARDA NELER VAR?

İZMAR mağazalarında; temel gıdadan temizlik ürünlerine, kırmızı etten süt ürünlerine, kişisel bakım ürünlerinden şarküteriye kadar bir hanenin tüm temel ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler satışa sunuluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesinin tamamen yerli üreticiden satın alarak 100. Yıl Bayındır Süt Fabrikası’nda ürettiği süt ve süt ürünleri ile Ödemiş Et Entegre Tesisi’nde işlenen et ve et ürünleri, Şaşal Su ve Halk Ekmek ürünleri İZMAR raflarında yer alıyor. Karaburunlu üreticilerden tedarik edilen İZMAR Zeytinyağı, Giresun Tirebolulu üreticilerden alınan İZMAR Çay ve çok sayıda kooperatif ürünü, aracısız bir şekilde halkla buluşturuluyor.