Tırın altında kalan skuter sürücüsü yaşamını yitirdi

İstanbul'un Pendik ilçesinde tırın önünde sürüklenerek altında kalan skuterdaki kadın hayatını kaybetti.

Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı'nda Hasan Furkan Ç. yönetimindeki dorsesiz tır, önünde ilerleyen Ecem Sultan Çamlı'nın kullandığı skuteri sürüklemeye başladı.

Tırın altında kalan skuter sürücüsü yaşamını yitirdihttps://t.co/ub7qqHM6dP pic.twitter.com/Xqp1Jiubra — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) November 5, 2024

Bir süre bu şekilde ilerleyen skuterdeki kadın düşerek aracın altında kaldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Çamlı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü Hasan Furkan Ç. ise gözaltına alındı.

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, tırın sürüklediği skuter ile bir süre ilerlemesi, ardından kadının düşerek aracın altında kalması yer aldı.