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Tırın altında kalan skuter sürücüsü yaşamını yitirdi

Pendik'te tırın önünde sürüklenen skuter sürücüsü yaşamını yitirdi. Tır sürücüsü Hasan Furkan Ç. ise gözaltına alındı.

Güncel
  • 05.11.2024 13:57
  • Giriş: 05.11.2024 13:57
  • Güncelleme: 05.11.2024 14:04
Kaynak: AA
Tırın altında kalan skuter sürücüsü yaşamını yitirdi
Fotoğraf: AA (Ekran görüntüsü)

İstanbul'un Pendik ilçesinde tırın önünde sürüklenerek altında kalan skuterdaki kadın hayatını kaybetti.

Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı'nda Hasan Furkan Ç. yönetimindeki dorsesiz tır, önünde ilerleyen Ecem Sultan Çamlı'nın kullandığı skuteri sürüklemeye başladı.

Bir süre bu şekilde ilerleyen skuterdeki kadın düşerek aracın altında kaldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Çamlı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü Hasan Furkan Ç. ise gözaltına alındı.

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, tırın sürüklediği skuter ile bir süre ilerlemesi, ardından kadının düşerek aracın altında kalması yer aldı.

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