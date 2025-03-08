Tırın çarptığı genç kız 12 günlük yaşam savaşını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde tırın çarptığı bir genç kız, 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 24 Şubat’ta ilçeye bağlı Öğretmenevleri Mahallesi sınırlarında D-400 Karayolunda meydana gelmişti. İddiaya göre, Mersin’den Adana istikametine giden tır, aniden yolun karşısına geçmek isteyen Türkan Tunç’a (21) çarptı. Ağır yaralanan genç kız çağrılan ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 12 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Türkan, bugün hayatın kaybetti.

Olay günü kaza anlarının güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıkmıştı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza tırın çarptığı anlar ve sonrasında yaşanan panik anları yer almıştı.