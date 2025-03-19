TIR’ın çarptığı minibüsün sürücüsü öldü; kaza kamerada

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA’da sürücüsünün kavşaktan dönüş yapmak istediği minibüse TIR çarptı. Kazada minibüs sürücüsü İsmail Küçükarslan (50) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 30 Ağustos OSB Kavşağı’nda meydana geldi. İsmail Küçükarslan’ın kavşaktan dönüş yapmak istediği 43 ST 612 plakalı minibüse, Ramazan Doğan (25) idaresindeki 43ACJ 128 plakalı TIR çarptı. Savrulan yemek şirketine ait minibüs refüje çıkıp direğe çarptı. Yola fırlayan Küçükarslan aracının altında kaldı. TIR ise önce yolun sağındaki duvara, ardından ise kara yolları levhasına ve ağaçlara çarptı. Kazada sürücüler İsmail Küçükarslan ile Ramazan Doğan’ın yanı sıra araçlarda bulunan 2 kişi daha yaralandı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, Küçükarslan’ı kaldığı araç altından çıkardı. İsmail Küçükarslan ve diğer 3 yaralı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Küçükarslan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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