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Tırın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 16.10.2023 23:58
  • Giriş: 16.10.2023 23:58
  • Güncelleme: 16.10.2023 23:59
Kaynak: İHA
Tırın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay’ın İskenderun ilçesinde tırın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, İskenderun ilçesi D-91 karayolu Sarıseki Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası belirlenemeyen tır, 33 AAK 975 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, S.A. isimli motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından şahsın cenazesi morga kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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