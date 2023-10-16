Tırın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay’ın İskenderun ilçesinde tırın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, İskenderun ilçesi D-91 karayolu Sarıseki Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası belirlenemeyen tır, 33 AAK 975 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, S.A. isimli motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından şahsın cenazesi morga kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.