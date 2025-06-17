Tırın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da tırın kontrolden çıkarak devrildiği trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sülümenli beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.T., idaresindeki 01 TT 054 plakall tır sürücüsün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan T.T., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanlardan jandarma tarafından inceleme başlatıldı.