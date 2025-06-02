Tırın dorse dingili koptu,

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde tırlar için sınırlı olan yolda dönüşü esnasında dorsenin dingili koptu.

Bandırma, liman şehri olmasının da etkisiyle her geçen gün artan tır trafiğiyle karşı karşıya. Liman Yolu Caddesi’ni kullanarak sevkiyat yapan ağır tonajlı araçlar, özellikle Ayyıldız Mahallesi’ne giriş yapmamak için Erdek Caddesi istikametinden kavşak üzerinden U dönüşü yaparak kentin çeşitli noktalarındaki depolara yöneliyor. Ancak bu kavşakta yaşanan dar alan sorunu, hem trafik güvenliğini hem de araçların teknik bütünlüğünü tehdit ediyor.

Meydana gelen olay, tehlikenin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. 10 NP plakalı tır, dönüş esnasında kavşağın darlığı nedeniyle manevra yaparken dorsesinin dingili koptu. Bir anda gelen sesle kısa süreli panik yaşayan tır sürücüsü, kazadan şüphelenerek aracı kontrol etti. Yolun tam ortasında kalan tır, kısa bir süre trafiği tek şeride düşürdü.

Olay yerine çağrılan vinç yardımıyla tır kontrollü şekilde çekilirken, yol yeniden trafiğe açıldı. Ancak olay sırasında hem aracın lastiği patladı hem de asfaltın zarar gördüğü tespit edildi.

Şoförlerden net mesaj, "Bu yol artık bu trafiği kaldırmıyor"

Tır şoförleri, Bandırma’da özellikle bu bölgeyi kullanan ağır vasıta sürücülerinin sıkıntı yaşadığını ve defalarca benzer manevralar sırasında araç hasarıyla karşılaştıklarını belirtti. Ayyıldız Mahallesi’ne girişteki bu dar kavşağın genişletilmesi, uygun şekilde işaretlenmesi ve alternatif bir bağlantı yolunun oluşturulması gerektiğini vurgulayan sürücüler, taleplerini şu sözlerle dile getirdi: "Liman Yolu Caddesi’nden gelip Ayyıldız’a girmemek için U dönüşü yapıyoruz ama bu kavşak hem dar hem de güvenli değil. Tırlara uygun değil. Hem yollar zarar görüyor hem biz risk alıyoruz. Buraya bir çözüm istiyoruz."

Tır trafiğinin yoğun olduğu bu bölgede kalıcı bir çözüm için yerel yönetimlerin ve ilgili kurumların harekete geçmesi bekleniyor.