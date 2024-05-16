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Tırın taşıdığı konteyner yola düştü

Ajans Haberleri
  • 16.05.2024 11:15
  • Giriş: 16.05.2024 11:15
  • Güncelleme: 16.05.2024 11:15
Kaynak: İHA
Tırın taşıdığı konteyner yola düştü

Düzce’de kavşakta U dönüşü yapan tırın taşıdığı konteyner yola düştü.

Kaza, Akçakoca Yolu’nda meydana geldi. Akçakoca’dan Düzce istikametine seyir halinde olan M.G. idaresindeki 34 FAS 477 plakalı kuru gıda yüklü tır, Konuralp mevkiinde U dönüşü yapıp Akçakoca istikametine döndüğü esnada dorsesinde bulunan konteyner yola devrildi.

Kısmen trafiğe kapanan yolda, bölgeye gelen polis ekiplerince tek şeritten akış sağlandı. Yolda konteyneri kaldırma çalışmaları başlatıldı. 

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