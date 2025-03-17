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Tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 17.03.2025 12:37
  • Giriş: 17.03.2025 12:37
  • Güncelleme: 17.03.2025 12:38
Kaynak: İHA
Tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

Hatay’da tırla çarpışarak hurdaya dönen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Antakya ilçesi çevreyolu Ekinci Mahallesi mevkiinde yaşandı. Aynı istikamette ilerleyen hafif ticari araç, tırla çarpıştı.

Kazada hurdaya dönen araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı 2 şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. 
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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