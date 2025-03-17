Tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
Kaynak: İHA
Hatay’da tırla çarpışarak hurdaya dönen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Kaza, Antakya ilçesi çevreyolu Ekinci Mahallesi mevkiinde yaşandı. Aynı istikamette ilerleyen hafif ticari araç, tırla çarpıştı.
Kazada hurdaya dönen araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralı 2 şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.