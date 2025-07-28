Tırla çarpışan motosikletin 19 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay’da tırla çarpışan motosikletin 19 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybederken, 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, Dörtyol ilçesi TEM Otoyolu Yeşilköy Kavşağı’nda meydana geldi. 27 BBA 299 plakalı tır ile 31 VD 350 plakalı motosiklet çapıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Emir Can Çeliktaş (19) hayatını kaybederken, 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Yaralı çocuğun hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.