Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 06.10.2024 15:39
  • Giriş: 06.10.2024 15:39
  • Güncelleme: 06.10.2024 15:40
Kaynak: İHA
Tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay’da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.

Edinilen bilgilere göre kaza, Hatay-Gaziantep kara yolu Hassa ilçe merkezi Bintaş kavşağında yaşandı.

34 BU 4458 plakalı tır, kavşakta plakasız motosikletle çarpıştı.

Kazada yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü Teçvel Ali hayatını kaybetti.

Kaza sonrası tır sürücüsü yaklaşık 3 kilometrelik uzaklıktaki uygulama noktasında durarak kazaya karıştığını söyleyerek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Motosiklet sürücüsünün cansız bedeniyse olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol