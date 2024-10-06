Tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
Hatay’da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.
Edinilen bilgilere göre kaza, Hatay-Gaziantep kara yolu Hassa ilçe merkezi Bintaş kavşağında yaşandı.
34 BU 4458 plakalı tır, kavşakta plakasız motosikletle çarpıştı.
Kazada yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü Teçvel Ali hayatını kaybetti.
Kaza sonrası tır sürücüsü yaklaşık 3 kilometrelik uzaklıktaki uygulama noktasında durarak kazaya karıştığını söyleyerek durumu polis ekiplerine bildirdi.
Motosiklet sürücüsünün cansız bedeniyse olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.