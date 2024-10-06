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Tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 06.10.2024 17:15
  • Giriş: 06.10.2024 17:15
  • Güncelleme: 06.10.2024 17:16
Kaynak: İHA
Tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Hatay’da tırla çarpışan motosikletin yabancı uyruklu sürücüsü öldü.

Edinilen bilgilere göre kaza, Hatay - Gaziantep karayolu Hassa ilçe merkezi Bintaş kavşağında yaşandı. Mercedes - Benz marka 34 BU 4458 plakalı tır, kavşakta plakasız motosikletle çarpıştı.

Kazada yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü Teçvel Ali hayatını kaybetti. Kaza sonrası tır sürücüsü yaklaşık 3 kilometrelik uzaklıktaki uygulama noktasında durarak kazaya karıştığını söyleyerek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Motosiklet sürücüsünün cansız bedeniyse olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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