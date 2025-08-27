Tırla çarpışan Tofaş’taki 2 kişi yaralandı

Hatay’da kavşakta tırla çarpışarak hasar gören Tofaş otomobilin sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep-Hatay yolu Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi mevkiinde yaşandı. M.S. idaresindeki 31 LV 040 plakalı Tofaş marka otomobil, kavşakta Mercedes Benz marka tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle orta refüje çıkarak hasar gören Tofaş’ın sürücüsü ve yanındaki V.S. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.