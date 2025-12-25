TIR’la çarpışan traktörün sürücüsü ağır yaralandı

Ünsal YÜCEL/ UZUNKÖPRÜ(Edirne), (DHA)- EDİRNE’nin Uzunköprü ilçesinde TIR’la çarpışan traktörün sürücüsü M.A. ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Edirne-Uzunköprü kara yolu üzerindeki Kırcaasalih beldesi yakınlarında meydana geldi. Uzunköprü’den, Edirne yönüne giden Sırbistan uyruklu G.M. yönetimindeki AL 027 ZZ plakalı TIR, Kırcaasalih beldesi yakınlarında aynı yönde giden M.A. idaresindeki 22 KE 886 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada traktör sürücüsü sürücü M.A., kabine sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.A., sıkıştığı traktörden itfaiye ekiplerince kurtarılarak, ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan M.A., ilk müdahalesinin ardından Edirne’deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. TIR sürücüsü G.M. ise ifadesine başvurulmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI