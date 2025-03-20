Tırların ulaşımına kar engeli
Kaynak: İHA
Kayseri’de kar yağışı nedeniyle Malatya yolu trafiğe kapatılırken, onlarca tır yolda kaldı.
Kayseri’de dün etkisini gösteren kar yağışı, gece saatlerinde şiddetini artırdı.
Kar yağışıyla beraber ulaşımda olumsuz etkilenirken, Kayseri-Malatya ve Kayseri-Kahramanmaraş yolu trafiğe kapatıldı ve onlarca tırda yolda kaldı.
Mimarsinan Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı üzerinde kalan tırlar, yolda uzun trafik oluşturdu.
Ekiplerin de yolda kalan şoförlere gıda yardımında bulunduğu belirtildi.