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Tırların ulaşımına kar engeli

Ajans Haberleri
  • 20.03.2025 13:58
  • Giriş: 20.03.2025 13:58
  • Güncelleme: 20.03.2025 13:58
Kaynak: İHA
Tırların ulaşımına kar engeli

Kayseri’de kar yağışı nedeniyle Malatya yolu trafiğe kapatılırken, onlarca tır yolda kaldı.

Kayseri’de dün etkisini gösteren kar yağışı, gece saatlerinde şiddetini artırdı.

Kar yağışıyla beraber ulaşımda olumsuz etkilenirken, Kayseri-Malatya ve Kayseri-Kahramanmaraş yolu trafiğe kapatıldı ve onlarca tırda yolda kaldı.

Mimarsinan Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı üzerinde kalan tırlar, yolda uzun trafik oluşturdu.

Ekiplerin de yolda kalan şoförlere gıda yardımında bulunduğu belirtildi.

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