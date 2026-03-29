Tırmanan petrol fiyatı 4 yılın zirvesini gördü

HABER MERKEZİ

Brent petrolün fiyatı 114 dolara yükseldi. ABD ve İsrail’in İran’a açtığı savaşta 1 ay geride kalırken brent petrol fiyatı 114 dolar ile 44 ayın zirvesine yükseldi.

Cuma günü yapılan işlemlerde petrol fiyatları, 2022’den bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı.

Kuzey Denizi Brent petrolünün varil fiyatı gün içinde yüzde 6,3’e varan artışla 114 doların üzerine çıktı. Böylece Brent petrol, Rusya-Ukrayna savaşın ardından piyasalarda yaşanan dalgalanmanın zirve yaptığı Haziran-Temmuz 2022 döneminden bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Aynı süreçte ABD ham petrolü (WTI) de güçlü yükseliş kaydetti. WTI vadeli işlemleri yüzde 6’nın üzerinde artarak 100 doların üzerine çıkarken, gün içi işlemlerde 99,64 dolar seviyeleri de görüldü. Şubat ayının sonundan bu yana brent petrol yaklaşık yüzde 45, WTI ise yüzde 40 oranında değer kazandı.