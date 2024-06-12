TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde memurlar iş bıraktı

Tüm-Bel Sen ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan memurlar iş bıraktı.

BİRGÜN EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm-Bel Sen arasında gerçekleşen, belediyede 6 bin memuru ilgilendiren ve daha önce de krizlere sahne olan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri, bugün Çetin Emeç Toplantı Salonu’nda gerçekleşirken sendika masadan kalktı ve memurlar iş bıraktı.

BirGün’e açıklama yapan Tüm-Bel Sen 1 Nolu Şube Başkanı Cevdet Keleş, "Toplu iş sözleşme komisyonu oluşturulmasını istemiştik. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bize bir teklif vereceğini ifade etti. Bugün komisyon toplandı ancak bize yasal sınırı önerdiler. Biz mücadele ederek aylık sosyal denge tazminatını 14 bin TL’ye çıkarmıştık ama orada 8 bin TL’ye düşürmeyi teklif ettiler" dedi.

"BİZE REVA GÖRÜLEN YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA BİR TİS"

Keleş, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile yaptığımız görüşmede de bir teklif beklediğimiz söylemiştik. Bulunduğumuz noktadan geri adim atmayacağımızı belirttik. Bize yasal sınırdan teklif yaptılar, biz bunu kabul etmiyoruz. İzBB iş yeri barışını bozmuştur. Bundan sonra İzmir'in tüm alanları bizim eylem alanımızdır. CHP toplumsal sorunları dile getirmekle övünüyor, biz de bunu destekliyoruz ancak iktidarda olduğu belediyelerde ilk iş olarak emekçilerin kazanılmış haklarına el koyuyor. Emekçilerin hakkına yapılan bu saldırıyı kabul etmeyeceğiz. Bugün burada bir meclis toplantısı var, iş bırakarak herkesi hollerin önüne davet edeceğiz. Meclis bitene kadar hak gasplarını protesto edeceğiz" diye konuştu.

Tüm sendikaları ve memurları İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin de yapıldığı 4 Nolu Hol önüne çağıran ve yapacakları eylemle beraber mecliste de bir söz söyleme talepleri olacağını ifade eden Keleş şunları söyledi: "Bu ülkede açlık sınırı 20 bin TL'nin üstüne çıkmıştır. Bunlar bizim değil CHP'nin tespitleridir. Bugün bize reva görülen yoksulluk sınırının altında bir TİS , biz buna müsaade etmeyeceğiz. Buna karşı her alanda direneceğiz. Artık ifade ettik, belediye emekçilerinin hakkı gasp edilmiştir. Bu, tüm emekçilerin sorunudur. Bu saatten sonra tüm emekçilerin sorunu olmuştur. Hep beraber eylem yapacağız hep beraber güçleneceğiz. Belediye Meclisi halkın meclisidir. Akşam, biz de bir emek örgütü olarak orada bir söz söyleme talebinde bulunacağız. Emekçilerin talebini mecliste ifade edeceğiz. Akşam bunu kendilerine de bildireceğiz."