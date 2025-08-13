TİS hakkımızı istiyoruz

Emek Servisi

İstanbul Başakşehir’de bulunan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde, görüntüleme merkezlerinde Data Net isimli taşeron firma bünyesinde çalışan işçiler, sendikalaşarak Sağlık-İş’te örgütlendi.

Sağlık-İş patronu toplu sözleşme masasına çağırdı ancak yapılan görüşmelerde patron olumlu bir adım atmadı. Bir yandan süreci Yüksek Hakem Kurulunda tamamlamak isteyen patron diğer yandan işçilerin grev hakkının olmadığını savunuyor.

Sağlık-İş üyesi işçiler yaptıkları açıklamayla toplu sözleşme haklarının tanınmasını istedi. İşçiler adına açıklama yapan Sağlık-İş Örgütlenme Uzmanı İbrahim Koç, Data Net’e toplu iş sözleşmesi taslağını ulaştırdıklarını, iki aylık sürede patronun hiçbir mali konu hakkında görüşme yapmak istemediğini aktardı. Koç, “İşveren Data Net işçilerini Yüksek Hakem Kuruluna mahkum etmek istiyor” dedi.