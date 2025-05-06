TİS imzalanana dek Tüpraş direnecek

Emek Servisi

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Tüpraş’ta, işçilerin insanca yaşam talebiyle başlattığı direniş sürerken dün Petrol-İş Sendikası ile Koç Holding’e bağlı Tüpraş yönetimi arasında bir görüşme gerçekleşti. TİS süreci kapsamında bir araya gelen sendika temsilcileri ile Tüpraş yönetimi arasında gerçekleşen görüşme dün gün boyu sürdü.

Tüpraş yönetimi, önceki oturumlarda ilk 6 ay için yüzde 28 oranında zam ve üç yıllık sözleşme süresi önermişti. Ancak Petrol-İş, bu teklifin enflasyon karşısında işçiyi daha da yoksullaştıracağını belirterek son taleplerini yüzde 73 zam oranı olarak güncellemişti.

İzmir Aliağa, Kocaeli, Kırıkkale ve Batman rafinerilerinde görev yapan binlerce işçi, sabah vardiyalarına kortejlerle girerek birlik mesajı verirken, kapı önlerinde düzenlenen basın açıklamalarıyla taleplerini yineledi. “Geçinemiyoruz” diyen işçiler, hem zam oranının hem de sözleşme süresinin revize edilmesini istiyor. Talepler karşılanmadan herhangi bir anlaşmaya varılamayacağını vurgulayan sendika ise, görüşmelerin sonuçsuz kalması durumunda eylemlerin daha da büyüyeceği mesajını verdi. Petrol-İş Sendikası ile Tüpraş yönetimi arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri, patronun düşük zam ısrarı nedeniyle tıkanmış durumda.