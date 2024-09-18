TİS imzalanana kadar Befesa’da eylem sürecek

Emek Servisi

Hatay İskenderun’da bulunan Befesa Silvermet’te toplu iş sözleşmelerinin tıkanmasının ardından başlayan grev 54’üncü gününü geride bıraktı. İki aya yaklaşan grevde işçiler, fabrika önündeki eylemlerine de devam etti.

Befesa İskenderun Çelik Tozu Geri Dönüşümü A.Ş’ye ait fabrikada Birleşik Metal-İş sendikasında örgütlü işçiler, tıkanan toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri nedeniyle greve çıkmıştı. Ücretlerine yüzde 70 zam isteyen işçilere işveren yüzde 30 zam teklif etti.

TİS görüşmeleri, 3 yıllık bir davanın ardından başlamıştı. Birleşik Metal-İş’in yetki hakkına itiraz edilmesi sonucu açılan davada sendika yetkiyi kazanmıştı. 12 Şubat’ta başlayan görüşmeler tıkanınca grev başladı. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan işçiler, "İnsan onuruna yakışır ücret ve çalışma koşulları için başlatılan grev 54’üncü gününde... Befesa işçileri talepleri karşılanana kadar mücadelelerini sürdürecek... Bu grev hepimizin, biz kazanacağız" dedi.