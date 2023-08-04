TİS masasında emekliler yok!

Ahin ASLAN

Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki enflasyondan kaynaklı hayat pahalılığı ve paranın satın alma gücünün düşmesi nedeniyle maaş artışı talep edildiği ancak bunun karşılanmadığına dikkat çekildi.

Yılda iki kez yapılan maaş artışının özellikle emekliler için zulme dönüştüğüne değinilen açıklamada, “2023 maaş artışlarındaki adaletsizlik düzeltilmeden, 2024 yılını konuşmak, mevcut ekonomik zulme boyun eğmek demektir. Dahası emeklilerin yaşam haklarının ihlali anlamını taşır. Kamu çalışanlarının 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri 1 Ağustos'ta başladı. Memur Sen'in yetkili sendika olduğu biliniyor. Masada olacak bütün konfederasyonların ilk olarak 2023 kayıplarının telafisini masaya yatırmaları gerekir. Masada emekliler olmadan, emekliler adına yetki kullanımı meşru değildir, demokratik de değildir” denildi.

Yetkili sendikanın yaptığı bütün sözleşmelerin kamu çalışanlarının ve emeklilerin ücretlerini enflasyonun altında bıraktığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Gerçekten yapılması gereken maaş artışları yaşam koşulları dikkate alınarak yapılmalıdır. Ortalama emekli maaşı yoksulluk sınırına endekslenmelidir. 2023 kayıpları telafi edilmelidir. Emeklilere maaş bağlama oranı değişmelidir. Emeklilerin maaş bağlama oranları 2000 öncesine dönülmeden, maaşlarda yapılacak yüzdelik artışlar asla çözüm üretemez. TÜİK'in kalemleri açıklanmalıdır. Maaş bağlama oranının düzeltilmesi ile birlikte, reel enflasyon oranına refah payı da eklenerek maaş artışları gerçekleştirilmelidir.