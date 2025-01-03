TİS tıkandı, emekçiler iş bıraktı

Karabağlar Belediyesi’nin şirketlerinden KARBEL’de örgütlü Genel İş İzmir 5 No’lu Şube ile işveren sendikası SODEM-SEN arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı.

SODEM-SEN geçtiğimiz günlerde verdiği yüzde 12’lik zam teklifiyle grev kararı asılmasının ardından, dün gerçekleşen toplantıda teklifini yüzde 15’e yükseltti. Teklifin yetersiz olması sebebiyle tıkanan TİS görüşmelerinin ardından işçiler yarım gün iş bıraktı.

Sağlık İşleri, Veterinerlik, Ulaşım Birimi, Cenaze Servisi, İştirakler Müdürlüğü'nde ve güvenlik görevlileri hariç saat 12.00’ye kadar iş durduran işçilerle işveren arasında anlaşma sağlanamazsa, 23 Ocak 2025 tarihinde greve çıkılacak.

KINAY’A ÇAĞRI

Verilen teklifin ardından masadan ayrıldıklarını belirten Genel İş İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Savaş Aras, “TİS görüşmelerinde bizden de bir teklif bekledi. Biz de yüzde 15’lik teklife karşı bir teklif vermeyeceğimizi söyledik ve masadan ayrıldık. Ardından yarım gün iş bırakma kararı aldık. Önümüzdeki günlerde eğer TİS masasına belediye başkanı da dahil olmazsa ve taleplerimize yönelik belli bir noktaya gelinmezse yine bir eylem kararı alacağız. Bu kez aldığımız eylem kararı kesinlikle yarım gün iş bırakma olmayacak. Eylemlerimizi yukarıya doğru çekeceğiz” diye konuştu.

Anlaşma sağlanmaması halinde 23’ünde greve çıkacaklarını vurgulayan Aras, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’a da çağrıda bulundu: “Belediye başkanımızı TİS masasına davet ediyoruz. KARBEL çalışanları bizim üyemiz olduğu kadar belediye başkanımızın da mesai arkadaşları. Belediye başkanının gelip kendi mesai arkadaşlarının bulunduğu TİS’e müdahale etmesini istiyoruz.”