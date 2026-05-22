Tisan Koyu için Danıştay kararını verdi: Yeniden keşif yapılacak

Mersin’in Silifke ilçesinde bulunan ve “Dünyanın En Güzel 13. Koyu” arasında gösterilen Tisan Koyu’nda yapımı planlanan “Faras Tisania” otel ve konut projesine ilişkin davada önemli bir gelişme yaşandı.

Danıştay 6. Dairesi, projeye ilişkin Mersin 2. İdare Mahkemesi’nin kararını eksik inceleme ve usul hataları gerekçesiyle bozdu. Kararla birlikte, kıyı mevzuatına ve kamu yararı ilkesine ilişkin iddiaların yeniden değerlendirilmesi için bölgede 1 Haziran 2026 tarihinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına hükmedildi.

Tisan Koyu’nda 5 katlı otel ve çeşitli yapıların inşasını öngören proje ilk olarak 2022 yılında gündeme geldi. Dönemin MHP yönetimindeki Silifke Belediyesi Meclisi’nde kabul edilen proje, daha sonra Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de tartışma konusu oldu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kıyı mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve bölgenin doğal yapısına aykırılık gerekçesiyle projeye itiraz etti. Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AKP ve MHP’li üyelerin oylarıyla geçen planlara karşı Seçer, 2024 yılında kamu yararını gözeterek mahkemeye başvurdu. Mersin 2. İdare Mahkemesi ve istinaf süreçlerinde dava reddedilirken, dosya Danıştay’a taşındı.

EKSİK İNCELEME YAPILDI

Danıştay 6. Dairesi’nin bozma kararında, projeye ilişkin incelemelerin yetersiz olduğu belirtildi. Kararda; yapı yüksekliği, altyapı eksiklikleri, kıyı kullanımına ilişkin belirsizlikler ve Kıyı Kanunu’nda yer alan “kıyıların kamu yararına açık tutulması” ilkesinin yeterince değerlendirilmediği ifade edildi.

Yüksek mahkeme, imar planlarının 3194 sayılı İmar Kanunu, kıyı mevzuatı ve şehircilik ilkeleri açısından yeniden incelenmesine karar verdi. Danıştay, bölgede 1 Haziran 2026’da yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yapılacağını duyurdu.