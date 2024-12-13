Tişrin Barajı SMO kontrolüne geçti

Suriye Milli Ordusu (SMO), başlattığı "Özgürlük Şafağı Operasyonu" kapsamında, özellikle doğu kesimde yer alan illerin su ve elektrik kaynağının büyük bölümünü sağlayan Tişrin Barajı'nda kontrolü ele geçirdi.

Baraj, 2015'ten beri YPG kontrolünde bulunuyordu.

Menbiç ilçesinin güneyinde yer alan ve Fırat Nehri üzerindeki önemli barajlardan biri olan Tişrin, şu ana kadar SMO tarafından ele geçirilen en büyük ve önemli baraj.

Suriye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'i Tişrin, Tabka ve Baas barajlarından karşılanıyor.

ABD, Ocak 2016'da barajda üs kurmuştu.