Tişrin Barajı’nda SDG-HTŞ gerilimi

Dış Haberler

Suriye'deki HTŞ yönetiminin Savunma Bakanlığı, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG), Tişrin Barajı çevresini bombalaması sonucu iki askerin öldüğünü, 1'nini de yaralandığını açıkladı. SANA'ya yapılan açıklamada "SDG güçleri, daha önceki tüm mutabakat ve anlaşmaları bir kez daha reddederek, ordu mevzilerini hedef alıp mensuplarını öldürmek suretiyle hepsini görmezden gelmektedir" denildi.

SDG, Şam yönetiminin saldırıyı kendilerinin düzenlediği yönündeki iddialarını yalanladı, olayın mayın patlamasından kaynaklandığını belirtti. Konuya ilişkin yapılan açıklamada "SDG olarak bu bilginin yanlış olduğunu ve güçlerimizin belirtilen bölgede herhangi bir saldırı gerçekleştirmediğini kesin olarak teyit ediyoruz. Gerilimi azaltma ve temas hatları boyunca istikrarı koruma ilkesine ve tüm kesimlerden halkın güvenliğini tehlikeye atan tehditlerle yüzleşmeye yönelik ulusal çabalarımızı sürdürme taahhüdümüzü yineliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

SDG HEYETİ BEYRUT'TA

Rojava Özerk Yönetimi Beyrut Temsilcisi Abid Selam Ahmed, üst düzey bir Suriye Demokratik Güçleri (SDG) heyetinin Beyrut'ta olduğunu ve Lübnanlı yetkililerle güvenlik konularının ele alınacağını belirtti. Rûdaw'a konuşan Ahmed'in verdiği bilgilere göre, söz konusu heyet ve Özerk Yönetim'in Beyrut Temsilciliği, Lübnanlı güvenlik yetkilileriyle ortak güvenlik dosyalarını masaya yatıracak. Görüşmelerde, Rojava'daki Hol ve Roj kamplarında tutulan IŞİD bağlantılı aileler arasında bulunan Lübnan vatandaşlarının durumunun da ele alınacağı ifade edildi.