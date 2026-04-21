Titanic'ten kalan can yeleği rekor fiyata satıldı

RMS Titanic'ten kurtulan bir yolcuya ait can yeleği, 18 Nisan'da düzenlenen müzayedede 906 bin dolara (670 bin sterlin ya da 40 milyon 732 bin TL) alıcı buldu. Henry Aldridge and Son müzayede evinin yönetici direktörü Andrew Aldridge, satılan parçanın "Titanic'ten kurtulan birine ait açık artırmaya çıkan tek can yeleği" olduğunu belirtti.

Yelek, 1912'deki tarihi yolculukta birinci sınıf yolcu sıfatıyla gemide bulunan İngiliz sekreter Laura Mabel Francatelli'ye ait. Francatelli, moda tasarımcısı Lucy Duff-Gordon'ın sekreteri olarak işvereniyle birlikte Chicago'ya gidiyordu.

TITANIC'İN BATIŞINI İZLEDİ

Titanic'in 14 Nisan gecesi bir buzdağına çarpmasının ardından Francatelli, can yeleğini kuşanarak kurtarma botlarından birine bindi. Yeleği sırtında, dondurucu soğukta diğer yolcularla kenetlenerek saatlerce bekledi, ve RMS Carpathia ile tahliye edildi.

Francatelli, kurtarıldıktan sonra yeleği sakladı, hatta aynı botta onunla birlikte kurtulan yedi kişiyle birlikle can yeleğini de imzaladı. Yelek, yaklaşık 20 yıl önce özel bir koleksiyoncuya satılana dek Francatelli ailesinin elinde kaldı.

Fosbery & Co. tarafından üretilen yelek, kanvas kumaştan yapılmış olup 12 mantar dolgulu cepten oluşuyor. Titanic'ten günümüze ulaşan can yeleklerinin sayısı son derece az, büyük bölümü müzelerde sergileniyor.