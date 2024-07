'Titanik' ve 'Avatar' filmlerinin yapımcısı Jon Landau hayatını kaybetti

Yapımcı Jon Landau 63 yaşında yaşamını yitirdi. Kariyerine 1980'li yıllarda set asistanlığı yaparak başlayan Jon Landau'nun yaklaşık 16 aydır kanserle mücadele ettiği belirtildi.

'Avatar' ve 'Titanik' gibi Oscar ödüllü filmlerin yapımcısı Jon Landau, 63 yaşında hayatını kaybetti.

Yaklaşık 16 aydır kanserle mücadele eden ünlü yapımcının ölümünü, Titanic oyuncularından Frances Fisher duyurdu.

Frances Fisher, paylaşımında "Güç içinde uyu Jon" ifadelerini kullandı.

Landau, Cameron'la 27 yıllık ortaklığı sırasında, tüm zamanların en çok hasılat yapan beş filminden üçünün; "Avatar", "Titanic" ve "Avatar: The Way of Water"ın yapımcılığını üstlendi.

Profesyonel kariyerine "Key Exchange", "F/X", "Manhunter" gibi filmlerle başlayan Jon Landau, daha sonra "Evde Tek Başına", "Evde Tek Başına 2", "Bayan Doubtfire", "Hız" gibi filmlere imza attı.