Tiyatro bayramı!

Bakırköy Belediye Tiyatroları (BBT) hem yetişkinler hem de çocuklar için hazırladığı iki özel yapımla izleyicilerini sanatın iyileştirici gücüyle buluşturuyor.

Ünlü oyun yazarı Ebru Nihan Celkan’ın kaleme aldığı, iş cinayetlerini ve sınıfsal uçurumu sarsıcı bir dille ele alan "Babil Kuleleri", Fidan Tek Koşar’ın yenilikçi rejisiyle izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Modern kent yaşamının parıltılı yüzü ile bu ışıltının ardındaki karanlık gerçekler, tiyatro sahnesinde çarpışıyor. Ebru Nihan Celkan’ın toplumsal gerçekçi bir yaklaşımla yazdığı "Babil Kuleleri", lüks gökdelenlerin yükseliş öyküsünü, o iskelelerde hayatını kaybeden "görünmez" işçilerin trajedisiyle birleştiriyor.

ŞEHRİN YENİ SAHİPLERİ VE GÖRÜNMEZ KURBANLARI

Oyun, "Modern Babil Kuleleri" olarak nitelendirilen rezidansların şatafatlı dünyasını bir dekor olmaktan çıkarıp, toplumsal bir eleştiri öznesine dönüştürüyor. Mülkiyet hırsı ve statü arzusunun insan yaşamının önüne geçtiği bir sistemi sorgulayan yapım, sınıfsal çatışmanın gökyüzüne uzanan en güncel halini gözler önüne seriyor.

REJİDE YENİLİKÇİ DOKUNUŞ

Fidan Tek Koşar’ın dinamik ve yenilikçi rejisiyle sahneye taşınan oyun, izleyiciyi sadece birer gözlemci olmaya değil, aynı zamanda bu toplumsal vicdan azabıyla yüzleşmeye davet ediyor. Sistemin dişlileri arasında ezilen emeğin hikayesi, sahnede çarpıcı bir görsel ve işitsel anlatımla hayat buluyor.

Alper Altuner, Burak Dur, Çetin Etili, Doğuş Can Uzun, Gözde Ayar, İrem Sultan Cengiz, Özge Çatak'ın yer aldığı oyun bugün saat: 20.00'de Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde.

ÇOCUKLAR İÇİN BİR SANAT MÜCADELESİ

Küçük izleyiciler için hazırlanan "Tiyatronun Büyüsü" ise yarın saat 13.00'te Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek. Oyun dayanışmanın ve kültürel mirasın önemini sihirli bir dille anlatıyor. Özlem Saraç’ın kaleme aldığı ve Burç Ara’nın yönettiği oyunda, yıkılmak istenen bir sanat mabedini kurtarmaya çalışan çocukların mücadelesi konu ediliyor. Tiyatro Cini Sofi’nin yardımıyla gelişen bu serüven, çocuklara sanatın birleştirici gücünü aşılıyor.

Oyunda Burç Ara, Ercan Koçak, Can Esmeray, Doğuş Can Uzun, Eda Özdemir, Emre Sırımsı, İrem Sultan Cengiz, Murat Şenol, Sevda Karabulut sahne alıyor.

Köklerinden aldığı güçle yoluna devam eden Genel Sanat Yönetmenliğini Ragıp Savaş’ın yaptığı Bakırköy Belediye Tiyatroları,

"Koltuk Senin": BBT uygulaması kapsamında 25 yaş altı tüm gençlere, boş kapasite dahilinde kapılarını ücretsiz açıyor.

ŞEHİR TİYATROLARI ŞÖLEN SUNUYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ise tiyatro sezonunun yeni haftasında 14 oyunla seyirci karşısına çıkarken bayram haftasında da oyunlarını sahnelemeye devam ediyor. Bu akşam Savaş ve Barış oyunu Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde, Yoldan Çıkan Oyun Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde, Kahvaltıya Kalsana Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde, Ağrı Dağı Efsanesi Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde, Yelena Sergeyevna Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi’nde sahnelenecek.



Yarın ise Sesler Ülkesi Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde, Masal Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde, Fındıkkıran Ümraniye Sahnesi’nde, Bekçi ile Postacı Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde, Çöpsüz Dünya Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi’nde oynanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ise 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü ücretsiz sahneleyeceği 7 oyunla kutluyor. Dünya Tiyatro Günü’nde sanatseverleri Musahipzade Celal’den Arthur Miller’a, Donald Margulies’den Suat Derviş’e klasik ve modern yazarların eserlerinin ön planda olduğu zengin bir repertuvar bekliyor.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde Haramiler, Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde Cadı Kazanı, Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde Öylece Durur Zaman, Ümraniye Sahnesi’nde Fosforlu Cevriye, Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde Köpek Kalbi,

Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde Geçmişin Gölgesi, Müze Gazhane Meydan Sahne’de Sivrisinekler adlı oyunlar 27 Mart Cuma günü ücretsiz olarak sahne alacak.

Ücretsiz oyun davetiyeleri gişelerden, internet sitelerinden alınabilir.