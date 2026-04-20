Tiyatro Cius'un yeni oyunu 26 Nisan'da sahnede: "Zincirlerin Ötesinde"

Yazar ve yönetmen Enes Tekin imzası taşıyan trajedi türündeki "Zincirlerin Ötesinde", 26 Nisan saat 20.00’de Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde prömiyer yapacak.

Oyun, Antik Roma’da bir gladyatör olan Ragnarus ile senatör kızı Julia arasındaki sınıf engellerine takılan ilişkiyi konu alıyor.

İkilinin hikâyesi üzerinden toplumsal statü, korkular ve iktidarın bireyler üzerindeki baskısı işleniyor.

Eserde öne çıkan bir diğer karakter olan Dakia Kralı Tiberius, siyasi ittifakları ve gücü temsil ediyor. Oyun, fiziksel esaretin yanı sıra toplumsal ve ruhsal tutsaklığı da ele alarak izleyiciye özgürlük kavramının bedellerini sorgulatıyor.