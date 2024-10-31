Tiyatro coşkusu hafta boyunca şehri sarıyor

Kültür Sanat Servisi

28. İstanbul Tiyatro Festivali, ikinci haftasında yerli ve uluslararası gösterilere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Henrik Ibsen’in "Nora (Bir Bebek Evi)" oyunu, Tuğçe Altuğ’un Tiyatro Circa’sı tarafından 31 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde sahnelecek.

Mehmet Birkiye’nin rejisiyle sahnelenen "Savaş ve Barış", 31 Ekim saat 15.00 ve 20.00’de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak. Tuğçe Ulugün Tuna imzalı "Dans Salgını" çağdaş dans performansı, 2-3 Kasım’da Arter Karbon’da yer alacak. Ayrıca, Tiago Rodrigues’in yönettiği Comédie-Française yapımı "Hekabe, Hekabe Değil", 2-3 Kasım’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde sahnelenecek.