Tiyatro Eleştirmenleri Birliği 31. Tiyatro Ödülleri adayları belli oldu

Tiyatro alanında eleştiri disiplininin geliştirilmesi için faaliyet gösteren, 74 ülkenin üye olduğu bir platformda çalışmalarını sürdüren Tiyatro Eleştirmenleri Birliği’nin bu yıl 31’inci kez vereceği “Tiyatro Ödülleri” sahiplerini buluyor.

Bu sene sekiz ayrı kategoride belirlenen “TEB Tiyatro Ödülleri”nin sonuçları jürinin gerekçeli kararları eşliğinde, 20 Eylül 2024 tarihinde duyurulacak.

Ödüller 30 Eylül 2024 tarihinde Alan Kadıköy’de düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecektir.

Onur Ödülü, Özel Ödül, Yılın Oyunu, Yılın Yönetmeni, Yılın Oyuncuları, Yılın Oyun Metni ve Yılın Genç Ekibi kategorilerinde, toplam yedi dalda dağıtılan TEB Ödülleri’nde bu sene özel ödüle ilaveten bir özel ödül daha verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

31 Temmuz 2024 tarihinde kaybettiğimiz, Türkiye tiyatrosunun, bilhassa politik tiyatromuzun eşsiz ve öncü ismi Genco Erkal’ın anısına verilecek “TEB Genco Erkal Özel Ödülü”, politik tiyatro alanında, güncel tiyatro atmosferimize güçlü bir katkı sağlayan bir oyuna sunulacaktır.

TEB jürisi ayrıca bu sene itibariyle, değerlendirme sürecinde ele aldığı, tartıştığı ve en nihayetinde “kısa listede” aday olarak belirlenen isimleri; kazananları duyurmadan önce, kamuoyuyla paylaşma kararı aldı.

Jüri bu tercihi; Türkiye’de gittikçe zorlaşan koşullarda nitelikli ve kararlı bir dille tiyatro yapan kişi, topluluk ve kurumların üretimlerinin görünür kılınması ve desteklenmesi açısından özellikle önemsiyor. Erdoğan Mitrani, Hasibe Kalkan, Tijen Savaşkan, Handan Salta, Tuba Şener, Mehmet Konuk, Bahar Çuhadar, Gülin Dede Tekin, Öznur Oğraş Çolak ve Zeynep Baykal’dan oluşan jüri tarafından 2023 Mart ile 2024 Mayıs tarihleri arasında ilk temsilini yapan ve İstanbul’da en az 10 kez sahnelenen oyunlar arasından yapılan değerlendirmede aşağıdaki “adaylar” belirlenmiştir.

31. TEB ÖDÜLLERİ ADAYLARI

Yılın Oyunu · Çirkin / Dolkun Production · Geçen Gün / Kundura Sahne · Kel Diva / Oyun Atölyesi · Titus Kompleks / DasDas · Treplev / DeCollage Art Space

Yılın Yönetmeni · Başak Kıvılcım Ertanoğlu / Treplev · Ersan Mondtag / Titus Kompleks · Naz Erayda & Kerem Kurdoğlu/Geçen Gün · Muharrem Özcan / Kel Diva · Salih Usta / Parrhesia 2

Yılın Oyuncuları · Berkay Ateş / Uykusuz Bir Rüya, Salim · Kel Diva oyuncuları (Gözde Kırgız, Kıvanç Kılınç, Haluk Bilginer, Özlem Zeynep Dinsel, Yiğit Özşener, Zuhal Olcay) · Onur Berk Arslanoğlu / Çirkin · Onur Ünsal / Dıkşın: Büyük Şans · Pelin Abay / 39 Buçuk Basamak · Senan Kara / Sivrisinekler · Ümit Erlim / Treplev Yılın Metni · Annemden Kalan Gül Ağacı Masanın Üzerinde Çaydanlık Beyaz Bir İz Bıraktı / Ferdi Çetin · Canavar / Tunç Şahin · Çirkin / Firuze Engin · Selmin Zeki Hanım / Mürüvet Esra Yıldırım · Treplev / Başak Kıvılcım Ertanoğlu & Ümit Erlim Yılın Genç Ekibi · Artalan · Fact Tiyatro · Kiki · Reka Kolektif · Y Studio