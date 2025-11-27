Tiyatro festivali sokaktan yükseldi: İzmir’de perde açıldı

Halil ERTUNÇ

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) tarafından düzenlenen 13. Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali, renkli bir sokak yürüyüşüyle start verdi. Alsancak’taki ÖSYM binasından Türkan Saylan Kültür Merkezi’ne yapılan yürüyüşe bando ekibi eşlik etti. Açılışta, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kozak Yukarıbey Köy Tiyatrosu’nun “Doğanın Gözyaşı” adlı oyunu sokakta sahnelendi. Festival kapsamında toplam 29 oyun, atölyeler ve söyleşiler, 7 Aralık’a kadar İzmir’in farklı noktalarında ücretsiz olarak seyirciyle buluşacak.

Festival boyunca tiyatro oyunları İzmir’in farklı ilçelerinde sahnelenecek. Atölye ve söyleşiler ise ücretsiz olarak sanatseverleri ağırlayacak. Programın ödül töreni ise yarın saat 19.00’da Elhamra Sahnesi’nde yapılacak.

Sokak açılışı için yapılan açıklamada, “Bu yıl yerli-yabancı toplam 28 oyunun sahneleneceği, 3 atölye ve bir söyleşinin gerçekleşeceği festivalimiz, kenti yine sanatın coşkusuyla dolduracak. Bu yılki temamız ‘gençlik’ ve sloganımız ‘sahne gençlerin…’ Neşeyle, dirençle, farklılıklarını koruyarak, bambaşka renkleriyle memleketimizin sokak sahnesine yeniden çıkan gençler, bu yıl festivalimizin de coşkusuna ortak oluyor. Gençliği sadece meydanlardaki coşkularıyla değil, sanatın her alanındaki varlıklarıyla da görmek tüm sanatseverleri mutlu ediyor” denildi.

"VAKFIMIZ GENÇ FİKİRLERLE YAŞAYAN BİR KURUM"

“Genç sanatçıların direngenliği, aydınlığa olan inançları ve yaratıcı üretimleri, gelecek açısından hepimize umut aşılıyor” diye belirtilen açıklamada, şunlar aktarıldı: “TAKSAV olarak İzmir’de 13 yıldır düzenlediğimiz uluslararası festivalimiz, bugüne dek binlerce genç gönüllüye kapısını açtı ve onların emeği sayesinde büyümeye devam etti. Vakfımız genç fikirlerle yaşayan bir kurum olarak bugüne geldi. Bu yıl da; karartılmış bir salonda ilk sahnenin ışıklarını yakan gençlerimizi selamlayarak festivalimizin sokak açılışını gerçekleştiriyoruz.”

"YURTTAŞLARIN SANATA ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAK EN ÖNEMLİ GÖREVİMİZ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “TAKSAV olarak bir görevimiz de yaşı ne olursa olsun genç fikirleriyle bu yılki festivalimize katılan sanatçılarımızı, kentin tüm kesimlerine eşit şekilde ulaştırmaktır. Oyunlarımızı İzmir’in farklı ilçelerine yayarak, yurttaşların sanata erişimini kolaylaştırmak en önemli görevimiz. Bu çabamızda bize destek olan yerel yöneticilere, paydaşlara, gönüllülere sonsuz teşekkür ediyoruz. 28 Kasım Cuma günü Elhamra Sahnesi'nde büyük bir katılımla gerçekleştireceğimiz festival açılışımıza ve ödül törenimize tüm sanatçılarımızı, kent bileşenlerini davet ediyoruz. Gelin bu coşkuya siz de ortak olun. İzmir sanatla güzel, İzmir tiyatroyla güzel, ülkemiz de gençlerle güzel… Şimdi sahne gençlerin ve gençler bildiklerini yine en gür sesleriyle söyleyecek. Geniş bir nehrin akışı gibi…13. Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali olarak perdelerimizi gençliğe açıyoruz.”