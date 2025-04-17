Tiyatro Kooperatifi’nde yönetim ‘devam’ dedi

Kültür Sanat Servisi

Tiyatro Kooperatifi'nin 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı TiyatrOPS'ta gerçekleşti. Toplantıda, mevcut yönetim kurulu ile devam kararı alındı. Buna göre, Yönetim Kurulu Başkanı Mert Fırat, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Gülhan Kadim ve Muharrem Uğurlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri Burak Satıbol, Hakan Silahsızoğlu, Eyüp Emre Uçaray ve Vildan Güleç'ten oluşan ekip, yeni dönemde de kooperatifin liderliğini üstlenecek.

Toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Mert Fırat, “Yeni dönemde de özel tiyatroların yasal statüsünün güçlendirilmesi, devlet desteğinin artırılması ve kurumsal iş birliklerinin geliştirilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kooperatifimize dahil 70'in üzerinde tiyatroyla, yaz boyunca aktif şekilde oyun oynama ve sezonu kapatmama kararı aldık. Seyirciyle daha yoğun irtibatta olacağız. Tiyatro sadece sahnede değil, hayatın tam ortasında yer alır. Sahnelerimiz ise, birlikte üretmenin, seyirciyle buluşmanın, gençlere ulaşmanın ve sahne sanatlarının sürdürülebilirliğini savunmanın alanı” dedi.