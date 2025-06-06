Tiyatro Kooperatifi’nden yaz boyu dayanışma

Tiyatro Kooperatifi, tiyatro gruplarının yaşadığı ekonomik ve toplumsal zorluklar karşısında sahne sanatlarının birleştirici, iyileştirici ve dayanışmacı gücünü birlikte büyütmek üzere ‘Bu Yaz Sahnelerimizi Kapatmıyoruz’ kampanyası başlattı. Haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan yaz sezonu boyunca, kooperatife üye tiyatrolar sahnelerini açık tutacak. Kampanyada “1 bilet alana ikinci bilet yüzde 50 indirimli” ve ‘Askıda Bilet’ uygulamaları gerçekleştirilecek.

Tiyatro Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı ve sanatçı Mert Fırat, kampanya hakkında şu sözleri paylaştı:

“Sahnelerimiz, yalnızca gösteri alanları değil; umut etmenin, direnmenin, birlikte üretmenin ve dayanışmanın nefes aldığı, yeşerdiği yerlerdir. Bugün karşı karşıya olduğumuz ekonomik ve sosyal zorluklara karşı biz, birlikte üretmeyi, birlikte direnç göstermeyi seçiyoruz. Bu yaz, sahnelerimizi açık tutarak sadece oyunlar sergilemiyoruz; bir araya gelmenin, paylaşmanın ve geleceğe umutla bakmanın gücünü yeniden inşa ediyoruz. Birbirimizi gözetmenin, imkânlarımızı paylaşmanın, hep birlikte ayağa kalkmanın mümkün olduğunu gösteriyoruz. Kampanya, sadece bir yaz sezonu projesi olmanın ötesine geçerek, sahne sanatlarının sürdürülebilirliği, gençlere ulaşma ve toplumsal dayanışmayı güçlendirme hedefini de taşıyor.”

Oyun takvimi için: https://tiyatrokooperatifi.org/bu-yaz-sahnelerimizi-kapatmiyoruz/