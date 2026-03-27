Tiyatro perde için direniyor

Tuğçe ÇELİK

27 Mart Dünya Tiyatro Günü Türkiye’de bu yıl artan maliyetler, yükselen salon kiraları ve fahiş bilet fiyatlarının gölgesinde kutlanıyor. Kültürel hegemonya baskısı ifade alanını daraltırken, bağımsız tiyatrolar ayakta kalma mücadelesi veriyor. Tiyatronun bir yandan ekonomik krizle, diğer yandan estetik ve varoluşsal bir sıkışmayla karşı karşıya olduğu bu tabloda, sahneler daralıyor ama üretim sürüyor.

Tiyatro emekçileri bu durumun sürdürülemez olduğuna dikkat çekerek geçici çözümler yerine kamusal ve kalıcı destek politikalarının zorunlu olduğunu vurguluyor. Buna rağmen tiyatro, seyirciyle kurduğu doğrudan ilişkiyi korumaya çalışıyor. Dünya Tiyatro Günü’nde, bu çelişkili tabloyu sahne emekçileriyle konuştuk.

Tiyatro Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mert Fırat:

Son bir yıla baktığımızda tiyatro dünyasının hem çok kırılgan hem de bir o kadar dirençli bir yerden geçtiğini görüyoruz. Ekonomik koşulların ağırlaşması, üretim maliyetlerinin artması, mekânların sürdürülebilirliğinin zorlaşması gibi çok temel sorunlarla karşı karşıyayız. Ama buna rağmen sahneden vazgeçmeyen, hikâye anlatma ihtiyacını diri tutan çok güçlü bir irade var.

Özellikle bağımsız tiyatroların bu dönemde gösterdiği dayanışma çok kıymetli. Kolektif üretim modelleri, ortak sahne kullanımları, turneler ve alternatif mekân arayışları aslında tiyatronun sadece bir sanat dalı değil, aynı zamanda bir birlikte var olma biçimi olduğunu yeniden hatırlattı bize.

Seyirci tarafında ise çok umut verici bir tablo var. Tüm zorluklara rağmen salonların dolduğunu, genç seyircinin tiyatroyla güçlü bir bağ kurduğunu görmek, geleceğe dair inancımızı büyütüyor. Ama hâlâ çözülmesi gereken yapısal meseleler var: destek mekanizmaları, kamusal politikalar, telif hakları, sanatçıların güvencesizliği… Bunları konuşmadan ilerlemek mümkün değil.

27 Mart Dünya Tiyatro Günü, sadece kutlama değil; aynı zamanda bu sorunları görünür kılmak, birlikte düşünmek ve yeniden hatırlamak için de bir fırsat. Çünkü tiyatro, bize insan olmayı, birbirimizi anlamayı ve birlikte iyileşmenin mümkün olduğunu hatırlatıyor. Ve tam da bu yüzden, her şeye rağmen, var olmaya devam edecek.

Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Başkanı Hasibe Kalkan:

Türkiye tiyatro sahnesine kuşbakışı bakıldığında, birbiriyle nadiren diyalog kuran üç ayrı dünyanın varlığı var. Özel tiyatrolar ise en kırılgan halkası. Devlet desteğinden kısıtlı yararlanan ya da yoksun ayakta durmaya çalışan bu topluluklar; prova salonundan kira borcuna, teknik giderinden oyuncu ücretine uzanan kısır döngüde yorgun düşüyor. Buna karşın ürettikleri işler çoğu zaman en cesur metinleri, en yenilikçi yönetmenlik dilini barındırıyor. Büyük bütçeli prodüksiyon tiyatroları ise bambaşka. Tanıdık isimler ve gösterişli sahneler. Devlet ve belediye ödenekli tiyatrolar ise tam ortada bir çizgide seyreder. Üç dünya aynı şehirlerde, çoğunlukla aynı gecede seyircisini bekliyor. Aralarındaki mesafe ise salt ekonomik değil, estetik ve varoluşsal açıdan giderek daha fazla açılan bir ayrışmanın yansımasıdır.

Kadıköy Tiyatroları Platformu'ndan Zeynep Özyurt:

Pek çok topluluk üretimini azalttı, bazı sahneler kapandı, kimi üretimler yarım kaldı, dekorlar depolarda bekliyor, artan maliyetler nedeniyle tiyatrolar bu yükü karşılamakta zorlanıyor, oyuncular da daha güvencesiz koşullarda çalışmak zorunda kalıyor, çoğu zaman mesleklerinin dışında işler yapıyor.

Bir yandan da başka bir tablo var. Yapım şirketlerinin yüksek prodüksiyonlu işleri daha görünür hale geldi. Yeni bir eşitsizlik yarattı. Seyir deneyimi kimi yapımlarda görsel ve teknik olarak zenginleşirken, bu işlere erişim giderek daralıyor. Bu da ister istemez tiyatronun kamusal niteliğini zorluyor, tiyatro ile seyirci arasındaki bağ zayıflıyor. Bunlara rağmen tiyatro yine de bir yol buluyor. Küçük ekiplerle, daha az imkânla ama yaratıcı çözümlerle üretiyor. Bu yılın en kıymetli taraflarından biri dayanışmanın artmasıydı. Tiyatrolar birbirine daha çok temas etmeye, paylaşmaya başladı. Seyirciyle ilişki daha doğrudan, daha samimi bir yere evriliyor. Ama kırılganlık belirgin. Destek yetersiz, güvencesizlik, kültür politikalarındaki eksiklikler sürüyor. Erişim meselesi ve tiyatronun kamusal niteliğini korumak en büyük mücadelelerden biri. Bu yüzden 27 Mart Cuma Dünya Tiyatro Günü’nde, saat 14.00’te Kadıköy Mehmet Ayvalıtaş Meydanı’nda seyircimizle, oyuncularla ve tüm tiyatro emekçileriyle bir araya geliyoruz.

Eleştirmen Mustafa Kara:

Tiyatronun özünde bir hakikat arayışı olduğu unutulup; ekonomik mazeretler ve "endüstriyel" dokunuşlarla bir çaresizlik iklimi kuruluyor. Mecburmuşuz gibi. Etik ve estetiğin yerini gösteri alırken, renkli ekranın popüler isimleri nedense şimdi keşfettikleri bu "arkaik" sanatı konforlu bir aparat olarak yeniden kurgulamaya girişiyor. Tiyatronun varoluş savaşı yeni değil ama bu cephe yeni. Dekor devleştikçe söz cüceleşiyor, isimler büyüdükçe anlamlar küçülüyor. Tiyatro, insanı insana insanla insanca ve “kısıtlı görüş kategorisinde 2250 lira”ya anlatan bir endüstriyel ürün olmayı kabul edecek mi? Işıltıdan gözleri kamaşmışların, gösterişten başı dönmüşlerin değil; perde kapandıktan sonra yanlarında götürdükleri huzursuz sorularla mutlu olanların günü kutlu olsun. Tiyatro hayattır, sinema sanat; gerisi ev eşyası.